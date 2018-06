Los Angeles (dpa) - Jesse Eisenberg («The Social Network») schnappte sich schon vor Monaten eine der begehrten Hauptrollen in dem Zauberer-Gangster-Thriller «Now You See Me».

Nun ist Isla Fisher («Die Hochzeits-Crasher») als weibliche Verstärkung im Rennen, berichtet das US-Branchenblatt «Variety». Fisher, die derzeit unter der Regie von Baz Luhrmann «The Great Gatsby» dreht, soll in dem Gangsterstreifen eine clevere Technikerin spielen. Sie hilft einem Team von kriminellen Zauberern, das sich mit der US-Bundespolizei FBI ein Katz-und-Maus-Spiel liefert.

Mark Ruffalo tritt als Detektiv in Aktion, Eisenberg als arroganter, genialer Zauberer. Die Regie übernimmt der Franzose Louis Leterrier («Kampf der Titanen»). Die Illusionisten bauen Raubüberfälle geschickt in ihre Bühnenshow ein und lassen die Zuschauer an dem Profit teilhaben.