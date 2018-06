Inhalt Seite 1 — Lässigkeit beim Toronto Filmfest Seite 2 Auf einer Seite lesen

Toronto (dpa) - Cannes hat mehr Glamour, Venedig mehr Eleganz - aber Toronto besticht durch Lässigkeit. Das 36. Toronto Film Festival geht in die Halbzeit. Stars kommen in Scharen.

Da ist er wieder, oder war er gar nicht weg? Als George Clooney am dritten Tag des 36. Toronto International Film Festival (TIFF) die Weltpremiere von «The Descendants» vorstellt, ist er fast schon ein alter Bekannter in der kanadischen Metropole: Am Vortag verteilte er sein schelmisches Lächeln bei der Vorstellung von «The Ides of March», mit dem er bereits Venedig eröffnet hatte.

Brad Pitt war zur Weltpremiere von «Moneyball» ebenfalls bester Laune, Bono rockte und Ryan Gosling scherzte - die Charmeattacke der Herrenriege schlug auf dem elftägigen Filmfest (noch bis 18. September) gnadenlos zu.

Toronto mag Glanz und Glamour der europäischen Filmfestvorreiter fehlen: Dafür besticht das TIFF mit gekonnter Lässigkeit. «Das hier ist ein Fest für die Filmemacher. Es ist herrlich persönlich, man kommt leicht mit den Kollegen und dem Publikum ins Gespräch. Alle sind entspannt. Ich vergleiche es mit Yoga, alles fließt ganz natürlich», erklärt die deutsche Regisseurin Maggie Peren («Stellungswechsel») nach der Weltpremiere von «Die Farbe des Ozeans». Ihr sensibles Flüchtlingsdrama erntete begeisterten Beifall aus dem Publikum. Bei TIFF ist das wichtig: Die Zuschauer haben die Fäden in der Hand. Anstelle einer Jury wählen sie den besten Film.

Und sie bewiesen in den vergangenen Jahren guten Geschmack. Das TIFF gilt als Wegweiser für den Oscar. Im Vorjahr erhielt «The King's Speech» in Toronto den Publikumspreis und später den Oscar. Ähnlich lief es mit «Slumdog Millionär» und «Precious - Das Leben ist kostbar». «Das Buhlen um die Jury fällt hier weg», sagt Peren. Das Flirten mit den Zuschauern ist wichtiger. Die haben ihre Favoriten: Werner Herzog bekam bereits Ovationen, als er bei der Vorführung von «Into The Abyss» in den Kinosaal trat. Zur Erleichterung des deutschen Regisseurs folgte das gleiche Spektakel auch nach der Dokumentation über einen Dreifachmord in Texas.

Einig ist man sich trotzdem nicht immer: Roland Emmerichs Weltpremiere von «Anonymous» wurde bei der Gala-Veranstaltung am Sonntagabend mit Publikumslob überschüttet, die Kritiker hielten sich bei dem Shakespeare-Film, der in Potsdam gedreht wurde, hingegen eher zurück. Das Filmmagazin «Variety» bezeichnet ihn als «ansehnlich aufgeführtes» Kostümdrama, das «als Ganzes nicht sonderlich interessant ist, sondern eher, weil Actionspezialist Emmerich komplett den Kurs geändert hat.»

Allgemeine Begeisterung herrscht in der ersten Hälfte des Festivals allerdings bei Filmen wie «Take This Waltz» von Sarah Polley, der Komödie «Friends with Kids» von Jennifer Westfeldt, «Killer Elite» mit Clive Owen und Robert De Niro sowie dem Schwarz-weiß-Stummfilm «The Artist», der schon in Cannes für Aufsehen sorgte. Oscar-Gerüchte gibt es über Michelle Yeoh für ihre Darstellung der Burmesin Aung San Suu Kyi in «The Lady» unter der Regie von Luc Besson. Auch Woody Harrelson, der in Oren Movermans Drama «Rampart» einen bestechlichen Polizisten in Los Angeles spielt, erhielt Oscar-Vorschusslorbeeren.