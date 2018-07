Inhalt Seite 1 — Deutscher EZB-Chefvolkswirt Stark tritt zurück Seite 2 Auf einer Seite lesen

Frankfurt/Main (dpa) - Zum zweiten Mal binnen weniger Monate verlässt mit EZB-Chefvolkswirt Jürgen Stark ein deutscher Stabilitätswächter die geldpolitische Bühne.

Überraschend erklärte er am Freitag seinen Rückzug - offiziell aus «persönlichen Gründen». Stark galt, wie der im Februar zurückgetretene Bundesbank-Präsident Axel Weber, als Kritiker der milliardenschweren Anleihekäufe, mit der die EZB kriselnde Euro-Staaten stützt. Der deutsche Leitindex Dax, andere wichtige europäische Börsen und der Euro brachen ein. Auch die Wall Street verzeichnete Verluste. Als Nachfolger Starks schickt Berlin Kreisen zufolge Finanzstaatssekretär Jörg Asmussen ins Rennen.

Der damalige Bundesbank-Präsident Axel Weber hatte vor rund einem halben Jahr wegen des Krisenmanagements in der Eurozone sein Amt niedergelegt. Weber hatte bis dahin als aussichtsreicher Kandidat für die Nachfolge des scheidenden Notenbank-Präsidenten Jean-Claude Trichet gegolten. Auch der neue Bundesbank-Präsident Jens Weidmann soll den Anleihekäufen kritisch gegenüberstehen.

Bis zur Ernennung eines Nachfolgers auf dem Posten des EZB-Chefvolkswirts - voraussichtlich zum Jahresende - bleibt Stark laut EZB-Angaben im Internet im Amt. Der ehemalige Bundesbank-Vizepräsident sitzt seit Juni 2006 im Direktorium der Europäischen Zentralbank, das unter anderem für die Durchführung der Geldpolitik im Euro-Raum zuständig ist.

Jean-Claude Trichet dankte Stark «von ganzem Herzen für den außergewöhnlichen Beitrag zur europäischen Einigung über viele Jahre». Eurogruppenchef Jean-Claude Juncker wollte den Schritt nicht näher kommentieren.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) betonte das Eintreten Starks für eine «Stabilitätskultur». «Ich danke Jürgen Stark dafür, dass er sich in allen seinen Funktionen, ganz besonders aber als Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank, jahrelang konsequent und erfolgreich für eine stabile europäische Gemeinschaftswährung eingesetzt hat», erklärte Merkel am Abend in Berlin. «Er steht damit für eine Stabilitätskultur, die den Interessen der Bürger in der Eurozone dient und der sich die Bundesregierung dauerhaft verpflichtet fühlt.».

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) bedauerte den Rücktritt. «Die Bundesregierung nimmt das mit Bedauern und mit Respekt zur Kenntnis», sagte Schäuble am Rande des G7-Treffens am Freitag in Marseille dem ZDF. Er kündigte zugleich an, dass Deutschland einen «guten Vorschlag» für die Nachfolge Starks im EZB-Direktorium unterbreiten werde. Namen nannte Schäuble allerdings nicht.