Marseille (dpa) - Die Finanzminister und Notenbankchefs der sieben führenden westlichen Industriestaaten (G7) haben am Freitag in in Marseille mit Beratungen über Maßnahmen gegen die sich weltweit abschwächende Konjunktur begonnen.

Wenige Minuten zuvor gab der Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank, Jürgen Stark, überraschend seinen Rücktritt bekannt. Der 63-Jährige werde aus «persönlichen Gründen» sein Amt vor Ablauf der Amtsperiode am 31. Mai 2014 niederlegen, teilte die Europäische Zentralbank am Freitag in Frankfurt auf ihrer Internetseite mit. Bis zur Ernennung eines Nachfolgers voraussichtlich zum Jahresende werde Stark im Amt bleiben. Der ehemalige Bundesbank-Vizepräsident sitzt seit Juni 2006 im EZB-Direktorium, das unter anderem für die Durchführung der Geldpolitik im Euro-Raum zuständig ist.

Auf dem G7-Treffen in der französischen Hafenstadt sollen auch weitere Schritte gegen die Schuldenkrise in Europa und in den USA sowie die weitere Bankenregulierung ausgelotet werden. Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) erteilte vor dem G7-Treffen Forderungen nach neuen Konjunkturprogrammen erneut eine Absage. Das Milliarden-Jobprogramm von US-Präsident Barack Obama habe er zur Kenntnis genommen. IWF-Chefin Christine Lagarde lobte dagegen das von Obama geplante Programm. Sie forderte die anderen Industriestaaten zu mutigem Handeln im Kampf gegen die stockende Weltwirtschaft auf.