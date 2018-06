Washington (dpa) - Der Internationale Währungsfonds hat am Freitag weitere 1,48 Milliarden Euro für das hoch verschuldete Irland freigegeben. Die Gelder sind Teil eines Hilfspakets in Höhe von 85 Milliarden Euro, das vor allem vom IWF und der EU gestützt wird. Die irische Regierung habe ihr wirtschaftliches Spar- und Umstrukturierungsprogramm «resolut» umgesetzt, hieß es in einer Mitteilung des Währungsfonds. Die Wirtschaft zeige Zeichen der Stabilisierung.

