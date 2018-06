Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) befürchtet keine Schwächung des Euro-Rettungsfonds EFSF durch eine stärkere Mitsprache des Bundestages bei künftigen Hilfsaktionen.

Es würden Wege gefunden, die parlamentarische Mitbestimmung so zu gestalten, «dass sie trotzdem auch marktkonform ist», sagte Merkel am Donnerstag nach einem Treffen mit dem portugiesischen Ministerpräsidenten Pedro Passos Coelho in Berlin. Sie höre von den Haushaltspolitikern der Koalition, dass diese sich dieser Verantwortung bewusst seien.

Gemeinsamen Staatsanleihen aller Euro-Länder - sogenannten Eurobonds - erteilte die Kanzlerin erneut eine klare Absage. «Eurobonds halte ich für die falsche Antwort.» Sie wären eine Vergemeinschaftung der Schulden. Dann gebe es einen einheitlichen Zinssatz, aber keine Anreize für einzelne Länder mehr, die eigene Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. «Zu glauben, man wird die Schulden dadurch los, dass man sie alle in einen Topf wirft, das halte ich wirklich für den falschen Weg.»

Nach den Worten Coelhos wären Eurobonds nicht die Lösung der aktuellen Verschuldungsprobleme in der Euro-Zone. Nötig sei es zunächst, die politische Union zu vertiefen. «Dies benötigt Zeit.» Auch müssten die nationalen Verfassungen geändert werden. Der portugiesische Regierungschef stellte sich hinter die Vorschläge von Deutschland und Frankreich für eine stärkere wirtschaftspolitische Steuerung und verbindliche Schuldenbremsen in den Euro-Ländern.

Portugal ist nach Griechenland und Irland das dritte Euro-Land, das Hilfen der europäischen Partner und des Internationalen Währungsfonds (IWF) erhält. Im Gegenzug für das 78 Milliarden Euro schwere Hilfspaket muss Portugal das Haushaltsdefizit deutlich senken, umfangreiche Strukturreformen vorantreiben sowie das Privatisierungsprogramm beschleunigen.

Merkel lobte die Anstrengungen des Landes. «Das ist ein mutiger Weg.» Coelho sagte: «Wir sind dankbar für diese Hilfen.» Er sicherte zu, das Portugal seine Haushaltsprobleme lösen, seine Wettbewerbsfähigkeit erhöhen und die «sehr ehrgeizigen Maßnahmen» umsetzen werde. «Wir müssen unsere Wirtschaft noch mehr öffnen.» Deutsche Investoren seien willkommen. Auch Merkel sagte mit Blick auf das Privatisierungsprogramm, deutsche Firmen hätten Interesse.