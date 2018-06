Inhalt Seite 1 — Schlechte Stimmung hat die Märkte im Griff Seite 2 Auf einer Seite lesen

Frankfurt/Main (dpa) - Die deutschen und europäischen Aktienmärkte sind am Montag regelrecht abgestürzt. Verantwortlich war vor allem die schlechte Stimmung. Deutsche-Bank-Chef Joseck Ackermann löste mit mit seiner Warnung vor einer neuen Finanzkrise Sorgen aus.

Zu Beginn der Börsenwoche rutschte der deutsche Leitindex der Leitindex um 5,28 Prozent auf 5246,18 Punkte ab - auf den tiefsten Stand seit zwei Jahren. Sein Tagestief hatte er bei 5208 Punkten. Besonders hart traf es die Deutsche Bank.

Den größten Tagesverlust seit Beginn des Abwärtstrends hatte der Dax im August mit einem Minus von 5,82 Prozent am «Schwarzen Donnerstag» (18. August) verkraften müssen. Das war das höchste Minus an einem einzigen Tag seit November 2008, dem Höhepunkt der Finanzkrise.

Als Gründe für den Montagsabsturz wurden erneut die anhaltenden Konjunktur- und Schuldensorgen genannt, insbesondere mit Blick auf Griechenland und Italien. Der EuroStoxx50 mit den wichtigsten Aktien der Eurozone sackte um 5,11 Prozent auf 2107,27 Punkte ab. Die New Yorker Wall Street blieb wegen eines Feiertags geschlossen.

Händler berichteten, jede schlechte Nachricht oder Spekulation schlage sich sofort in den Kursen nieder. Dieser extreme Pessimismus hatte bereits den August geprägt - dem schloss sich in der vergangenen Woche ein Aufwärtstrend an, der sich nun aber als kurzes Zwischenhoch entpuppte. Im Vergleich zum Jahreshoch bei 7600 Punkten Anfang Mai liegt das Dax-Minus inzwischen bei mehr als 30 Prozent.

Als Belastungsfaktoren sah Marktanalystin Louise Cooper von BGC Partners die ungeachtet der massiven Aufkäufe durch die Europäische Zentralbank wieder gestiegenen Renditen für italienische Staatsanleihen, nachdem Ministerpräsident Silvio Berlusconi sein Sparpaket verwässert habe. Am Markt kursierte zudem das Gerücht, dass die Ratingagentur Moody's eine Abstufung der Kreditwürdigkeit Italiens erwäge.

Spitzenpolitiker aus aller Welt, darunter Kanzlerin Angela Merkel (CDU), dementierten Gerüchte über einen möglichen Austritt Griechenlands aus der Eurozone, die ebenfalls die Märkte belasteten. Das hoch verschuldete Land stehe zu seinen Zusagen gegenüber den Euro-Partnern, beschwichtigte auch EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso bei einem Besuch in Australien.