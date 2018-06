Indianapolis (Indiana/USA) (SID) - Football-Superstar Peyton Manning wird wohl zum ersten Mal in seinen 13 Jahren in der nordamerikanischen Profiliga NFL ein Spiel verpassen. Der Quarterback war nach seiner Nacken-Operation erst vergangene Woche ins Training der Indianapolis Colts zurückgekehrt, musste aber auf Anordnung der Teamärzte jegliche sportliche Aktivität wieder abbrechen.

"Peyton befindet sich noch mitten in einem komplizierten neurologischen Heilungsprozess, dessen Ende unabsehbar ist", teilten die Colts am Montag mit. Wann mit einer Rückkehr des 35-Jährigen zu rechnen ist, ließ der Klub offen. Damit wird wohl Manning-Ersatz Kerry Collins beim Saisonauftakt der Colts am Sonntag bei den Houston Texans zum Einsatz kommen.

Manning, mit einem Fünfjahresvertrag über 90 Millionen Dollar (umgerechnet 62 Millionen Euro) der bestbezahlte NFL-Spieler der Geschichte, hat seit seinem Debüt 1998 bislang 227 Spiele in Folge bestritten.