New York (SID) - Die New York Giants müssen die komplette Saison in der Football-Profiliga NFL ohne Jonathan Goff auskommen. Der Linebacker zog sich am Dienstag im Training einen Riss des vorderen Kreuzbandes zu und vergrößert damit die Verletzungssorgen seines Teams. Vor dem Saisonauftakt am Sonntag gegen die Washington Redskins musste Coach Tom Coughlin bereits die Ausfälle der Cornerbacks Terrell Thomas, Bruce Johnson und Brian Witherspoon sowie der Linebacker Clint Sintim und Tackle Marvin Austin verkraften.