Köln (SID) - Super-Bowl-Finalist Pittsburgh Steelers hat zum Auftakt der nordamerikanischen Football-Profiliga NFL eine Niederlage kassiert. Bei den Baltimore Ravens unterlag das Team von Quarterback Ben Roethlisberger mit 7:35 und musste dabei gleich sieben Ballverluste im Angriff (Turnover) quittieren.

Damit nahmen die Ravens erfolgreich Revanche für das letzte Duell in der zweiten Play-off-Runde, das die Steelers 31:24 gewonnen hatten. Für Quarterback Roethlisberger war es die erste Niederlage nach zuletzt sieben Siegen in Folge gegen Baltimore. "Das ist natürlich nicht die Art, wie wir starten wollten, aber ich kassiere lieber eine Pleite in Runde eins als am 13., 14. oder 15. Spieltag", sagte Roethlisberger.

Ebenfalls mit einer deutlichen Niederlage starteten die Indianapolis Colts. Ohne ihren verletzten Star-Quarterback Peyton Manning, der nach einer Nacken-Operation noch mindestens zwei Monate fehlen wird, waren die Colts beim 7:34 bei den Houston Texans ohne Chance. Im Topspiel des Sonntags feierten die New York Jets dagegen einen gelungenen Auftakt. Nach 10:24-Rückstand zu Beginn des Schlussviertels drehten die Jets die Partie gegen die Dallas Cowboys noch zu einem 27:24.