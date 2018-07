Green Bay (SID) - Super-Bowl-Gewinner Green Bay Packers ist mit einem 42:34-Heimsieg gegen die New Orleans Saints in die neue Saison der National Football League gestartet. In dem mit knapp 74.000 Zuschauern ausverkauften Lambeau Field, einem der populärsten Stadien in Nordamerika, gingen die Packers nach drei frühen Touchdowns durch Quarterback Aaron Rodgers bereits im ersten Viertel mit 21:7 in Führung. Nach einer starken Aufholjagd der Saints stand der Sieg des Titelverteidigers allerdings erst wenige Sekunden vor dem Ende fest, als die Packers-Defense den letzten Touchdown-Versuch der Gäste unmittelbar vor der eigenen Endzone stoppten.