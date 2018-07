Monza (SID) - (SID) - Lewis Hamilton hat im freien Training beim Großen Preis von Italien in Monza die erste Bestzeit gesetzt, Weltmeister und WM-Spitzenreiter Sebastian Vettel startete mit Rang drei ins Wochenende. Hamilton, der zuletzt in Spa nach einem Unfall nicht das Ziel erreicht hatte, war an der Spitze deutlich schneller als sein McLaren-Teamkollege Jenson Button. Vettel, der am Sonntag (14.00 Uhr/RTL und Sky) gerne erstmals nach seinem Sensationssieg 2008 in Monza wieder gewinnen möchte, lag knapp vor seinem Red-Bull-Kollegen Mark Webber und Adrian Sutil im Force-India-Mercedes.

Rekordweltmeister Michael Schumacher fuhr am Freitagvormittag im Mercedes auf Position 11 vor Force-India-Testfahrer Nico Hülkenberg. Schumachers Silberpfeil-Kollege Nico Rosberg belegte Rang 18. Virgin-Pilot Timo Glock landete auf Position 23.