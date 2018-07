Monza (SID) - Lewis Hamilton und Sebastian Vettel haben das freie Training zum Großen Preis von Italien dominiert. McLaren-Pilot Hamilton war am Freitag mit seiner Zeit vom Vormittag (1:23,865) der schnellste Mann in Monza, Weltmeister Vettel belegte in der Tageswertung Rang zwei und war am Nachmittag als Bester (1:24,010) sogar einen Wimpernschlag schneller als der Brite. Auf dem guten dritten Platz landete Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher im Mercedes-Silberpfeil. Erst dahinter reihten sich beim Heimspiel die beiden Ferrari-Piloten Fernando Alonso und Felipe Massa ein.

Drittbester Deutscher war Adrian Sutil im Force-India-Mercedes auf Rang 12. Noch zwei Plätze hinter Force-India-Testpilot Nico Hülkenberg musste sich Nico Rosberg im zweiten Silberpfeil mit Rang 19 begnügen, nachdem es an seinem Auto Probleme mit dem KERS-System gegeben hatte. Virgin-Pilot Timo Glock landete auf Position 22.