Monza (SID) - Die Rennkommissare beim Großen Preis von Italien haben Hispania-Pilot Vitantonio Liuzzi für das kommende Rennen in Singapur fünf Startplätze zurückgesetzt. Damit bestraften sie den Italiener für den Unfall mit Mercedes-Pilot Nico Rosberg und Renault-Fahrer Witali Petrow, den Liuzzi am Sonntag in Monza in der ersten Kurve verursacht hatte. Zudem kassierte er eine Verwarnung.