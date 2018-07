Monza (SID) - Weltmeister Sebastian Vettel hat beim Formel-1-Rennen in Monza seinen achten Saisonsieg gefeiert und sich den ersten Matchball zur erfolgreichen Titelverteidigung geholt. Im Idealfall könnte er schon beim nächsten Rennen in zwei Wochen in Singapur zum zweiten Mal Weltmeister werden. Es war Vettels 18. Sieg in der Königsklasse, den ersten hatte er vor drei Jahren ebenfalls in Monza gefeiert.

Hinter dem Red-Bull-Piloten fuhren der Brite Jenson Button im McLaren-Mercedes und Fernando Alonso beim Ferrari-Heimspiel als Zweiter und Dritter auf das Siegerpodest.

Rekordweltmeister Michael Schumacher lieferte sich in seinem Mercedes lange Zeit einen spannenden Positionskampf mit Lewis Hamilton und belegte letztlich Platz fünf hinter dem Briten. Timo Glock im Virgin kam als 15. ins Ziel.

Für Schumachers Teamkollegen Nico Rosberg war das Rennen bereits nach der ersten Runde beendet. Der 26-Jährige schied unmittelbar nach dem Start nach einer von ihm unverschuldeten Kollision aus. Adrian Sutil hatte seinen Force-India-Mercedes nach einem Hydraulik-Defekt ebenfalls frühzeitig abstellen müssen.

In der WM-Wertung führt Vettel sechs Rennen vor dem Saisonende mit 284 Punkten vor Alonso (172), Button (167) und Webber (167).