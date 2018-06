Hannover (SID) - Ein Fan des Fußball-Bundesligisten Hannover 96 hat am vergangenen Sonntag bei der Begegnung gegen Borussia Dortmund einen Adrenalinschock erlitten und befindet sich seitdem im künstlichen Koma. Während der hektischen Schlussphase der Bundesligabegegnung, in der die Elf von Trainer Mirko Slomka ein 0:1 gegen den deutschen Meister aus Dortmund innerhalb von zwei Minuten in einen 2:1-Sieg verwandelte, brach der 21-Jährige zusammen und musste noch auf der Tribüne reanimiert werden.