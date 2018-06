Aachen (dpa) - Fußball-Zweitligist Alemannia Aachen hat Friedhelm Funkel als neuen Cheftrainer bis zum 30. Juni 2013 verpflichtet. Dies teilte der Verein mit.

Der 57-Jährige tritt die Nachfolge von Peter Hyballa an, der nach sieben sieglosen Punktspielen am vergangenen Dienstag entlassen worden war. Funkel war nur einen Tag später beim Ligakonkurrenten VfL Bochum beurlaubt worden. Er soll bereits an diesem Dienstag das Training in Aachen leiten und die Mannschaft auf das Auswärtsspiel am Samstag bei Union Berlin vorbereiten.