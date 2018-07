Köln - Torhüterin Nadine Angerer tritt in die Fußstapfen von Birgit Prinz: Die 32-Jährige vom 1. FFC Frankfurt übernimmt erwartungsgemäß das vakante Kapitänsamt bei der deutschen Frauenfußball-Nationalmannschaft. Das verkündeten Bundestrainerin Silvia Neid und Angerer auf der gemeinsamen Pressekonferenz vor dem EM-Qualifikationsspiel in Augsburg am Samstag (15.45 Uhr/ARD) gegen die Schweiz.

Angerer selbst hatte nicht mit der Beförderung gerechnet: "Ich war überrascht von der Entscheidung, aber ich freue mich natürlich sehr. Für mich ist es eine ganz große Ehre, Nachfolgerin von einer so namhaften Spielerin wie Birgit zu werden."

Angerer, zweimalige Welt- und viermalige Europameisterin, ist nach den Rücktritten der Rekordnationalspielerin Prinz, von Ariane Hingst und Kerstin Garefrekes mit 102 Länderspielen die Erfahrenste im DFB-Kader vor den Stürmerinnen Inka Grings (94) und Martina Müller (93). Beim WM-Triumph 2007 in China schrieb die Schlussfrau Geschichte, weil sie im kompletten Turnier ohne Gegentreffer blieb.

Die dreimalige Weltfußballerin Prinz hatte bereits vor Beginn der Heim-WM ihren Rücktritt aus der DFB-Auswahl angekündigt, Stellvertreterin Garefrekes erklärte sechs Wochen nach dem Viertelfinal-Aus gegen den späteren Weltmeister Japan (0:1 n.V.) ihre Nationalmannschaftskarriere für beendet.