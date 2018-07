London (SID) - Trotz des Fehlstarts in der englischen Premier League erhält Teammanager Arsène Wenger von der Klubführung des FC Arsenal volle Rückendeckung. Eine Entlassung sei "nicht der Weg, den wir gehen werden", betonte Geschäftsführer Ivan Gazidis am Dienstag in London und nahm den zuletzt nicht mehr unumstrittenen Franzosen in Schutz: "Er ist nicht gebrochen. Er ist nicht plötzlich ein schlechter Teammanager oder jemand von gestern. Das ist kompletter Unsinn."

Das Team um den deutschen Nationalverteidiger Per Mertesacker holte in den ersten fünf Ligaspielen nur einen Sieg und belegt in der Tabelle lediglich Rang 17 - nur einen Punkt vor einem Abstiegsplatz. Wenger geriet vor allem wegen seiner Transferpolitik in die Kritik.

"Unsere Strategie ist immer noch auf junge Spieler ausgerichtet. Wir können nicht rausgehen und mit den Ausgaben anderer konkurrieren. Und selbst wenn wir es machen würden, würde es nur die Preise hochtreiben, und das wäre keine erfolgreiche Strategie", sagte Gazidis.