London (dpa) - Auch der neue Abwehrchef Per Mertesacker hat den nächsten Rückschlag für den FC Arsenal in der englischen Fußball-Meisterschaft nicht verhindern können.

Der kriselnde Champions-League-Gegner von Borussia Dortmund unterlag überraschend mit 3:4 (2:1) beim bisherigen Tabellen-Schlusslicht Blackburn Rovers.

Die Londoner mit dem deutschen Nationalspieler Mertesacker in der Startelf brachten auch eine zweimalige Führung durch die Neuzugänge Gervinho (10. Minute) und Mikel Arteta (34.) nicht ins Ziel. Der Nigerianer Ayegbeni Yakubu (25./59.) und zwei Eigentore von Alexandre Song (50.) und Laurent Koscielny (69.) drehten das Spiel zugunsten von Blackburn. Das Anschlusstor von Marouane Chamakh (85.) kam zu spät für Arsenal.

Mertesacker (90.+2) vergab nach mäßiger Leistung per Kopf die Riesenchance zum 4:4-Ausgleich. Die «Gunners» konnten ihre spielerische Überlegenheit bei strömendem Regen nicht nutzen und rutschten mit vier Punkten nach fünf Spielen in der Tabelle wieder in Richtung Abstiegszone. Für Arsenal war es die 100. Niederlage in der Premier League.