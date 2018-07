Inhalt Seite 1 — Ballacks Rückkehr nach Chelsea - «Schönes Gefühl» Seite 2 Auf einer Seite lesen

London (dpa) - Emotionale Dienstreise für Michael Ballack in die Vergangenheit, Rückkehr von Bayer Leverkusen auf Europas große Fußball-Bühne: Die Herausforderung für den deutschen Vizemeister zum Auftakt der Champions League mit dem Gastspiel beim FC Chelsea hätte kaum größer sein können.

«Das ist ein Highlight, das man auch genießen muss», sagte Bayer-Stürmer Stefan Kießling. Für Leverkusens Geschäftsführer Wolfgang Holzhäuser ist das Comeback in der «Königsklasse» eine Genugtuung: «Es ist ein schönes Gefühl, wieder zum erlesenen Kreis der besten Teams in Europa zu gehören.»

Ballack fiebert der Partie an der Stamford Bridge in London mit zwiespältigen Gefühlen entgegen. Von 2006 bis 2010 feierte er dort Erfolge, erlebte aber auch den folgenschwersten Schlag seiner Karriere: Im Mai 2010 wurde er im FA-Cup-Finale durch ein rüdes Foul von Kevin-Prince Boateng schwer verletzt, was ihn die WM-Teilnahme in Südafrika und den Platz im deutschen Nationalteam kostete. «Nach meiner Verletzung sind Dinge passiert, die ich nicht erwartet habe», sagte Ballack nach Monaten des Schweigens kürzlich der englischen Zeitung «Times».

Es ist ungewiss, ob der 34 Jahre alte Mittelfeldstar gegen Chelsea in der Startelf stehen und seine 96. Europapokalpartie bestreiten darf. «Es ist völlig offen. Eine Chance hat er», erklärte Bayer-Trainer Robin Dutt. Beim 4:1 in Augsburg durfte Ballack, für den Chelsea noch eine Verabschiedung plant, von Beginn an spielen, weil Nationalspieler André Schürrle für Chelsea geschont wurde.

«Ich weiß, ob er spielt. Und er weiß, ob er spielt oder nicht», sagte Dutt auf einer Pressekonferenz in London nur. Erstmals nach Monaten stellte sich auch der 34-jährige Mittelfeldspieler wieder der Öffentlichkeit. «Ich habe vier Jahre in Chelsea gespielt», sagte Ballack, «und nun hier zu spielen: Besser hätte es nicht kommen können.»

Ob mit oder ohne Ballack: Für die Werkself wird das Comeback in der «Königsklasse» nach sechs Jahren Abstinenz harte Arbeit werden. «Mit Chelsea haben wir natürlich gleich den schwersten Brocken. Nichtsdestotrotz wollen wir da etwas erreichen und mitnehmen», meinte Dutt. «Wir kehren nicht auf die große internationale Bühne zurück, um uns zu verstecken.» Auch die Bayer-Profis sind zuversichtlich. «Das ist kein sanfter Start. Ich bin aber fest überzeugt, dass wir in der Champions League überwintern werden», meinte Kapitän Simon Rolfes.

In der Gruppe E kämpft Bayer 04 zudem noch mit dem KRC Genk und dem FC Valencia um den Einzug in das Achtelfinale. «Zum FC Chelsea fahren wir mit dem gleichen Respekt wie zum FC Bayern München», sagte Dutt. Auch Torjäger Kießling weiß, dass alles zusammenpassen muss, um bei Chelsea erfolgreich zu sein: «Wir müssen einen guten Tag erwischen - und Chelsea einen schlechten.»