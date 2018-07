Warschau (SID) - Champions-League-Sieger FC Barcelona eröffnet am Donnerstag in Warschau eine Fußballschule für junge Talente. Die Schule in der polnischen Hauptstadt wird die erste "FCBEscola" in Europa außerhalb von Spanien sein. In sechs anderen Ländern, darunter Peru, Japan und Ägypten, hat Barca bereits solche kostenpflichtigen Schulen für Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren eröffnet.

"Wir arbeiten an diesem Projekt seit einem Jahr. Barca geht davon aus, dass Polen mit seiner Infrastruktur und der Perspektive der EM 2012 ein guter Ort für solch eine Schule ist", sagte Wieslaw Wilczynski, Sport-Beauftragter der Stadt Warschau.