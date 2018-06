Inhalt Seite 1 — BVB verspielt Führung: 1:2-Pleite in Hannover Seite 2 Auf einer Seite lesen

Hannover (dpa) - BVB am Boden, Hannover aus dem Häuschen: Die 96er haben in einer turbulenten Schlussphase dem deutschen Fußball-Meister einen schweren Wirkungstreffer verpasst. Die Westfalen unterlagen ohne Jungstar Mario Götze mit 1:2 (0:0) bei Hannover 96.

Nach der Führung durch den Japaner Shinji Kagawa in der 63. Minute, kassierte die lange Zeit dominierende Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp drei Minuten vor Schluss durch Karim Haggui den Ausgleich. Rund 120 Sekunden später sorgte Didier Ya Konan vor 49 000 Zuschauern für den Sieg der Hausherren.

«Wir brauchten so einen großen Sieg nach den vielen Unentschieden», betonte Hannovers Trainer Mirko Slomka - die Rote Karte gegen Artur Sobiech in der Nachspielzeit konnte die Freude erstmal nicht trüben. Während die Niedersachsen mit nunmehr elf Punkten den Kontakt zur Spitzengruppe herstellten, dümpeln die seit saisonübergreifend sieben Spielen auswärts sieglosen Dortmunder weiter auf dem elften Platz vor sich hin. «Wir sind sehr, sehr unglücklich - wegen fünf Minuten. Wir haben das Spiel bis zur 85. Minute beherrscht», meinte Borussen-Profi Neven Subotic.

Von der ganz großen Herrlichkeit blieben die Dortmunder beim zweiten Überraschungsteam der vergangenen Saison trotz Überlegenheit aber entfernt. Vor allem an Hannovers Keeper Ron-Robert Zieler bissen sich die nach dem 1:1 gegen den FC Arsenal auf vier Positionen geänderten Borussen die Zähne aus. Vor den Augen von Bundestrainer Joachim Löw glänzte der 22-jährige Zieler beim spektakulären Volleyschuss von Dortmunds Ivan Perisic (24.). Auch beim Freistoß des Champions-League-Torschützen sechs Minuten zuvor war er auf dem Posten. Vor der Pause rettete der 96er-Keeper noch gegen Jakub Blaszczykowski (39.).

Sein Pendant im Dortmunder Kasten, Roman Weidenfeller, hatte wesentlich weniger Möglichkeiten, sich bei Löw zu empfehlen. Die Gastgeber lauerten auf Konter gegen die tonangebenden Dortmunder, bei denen neben Perisic auch der ebenfalls neu in die Startformationen gerückte Ilkay Gündogan im Mittelfeld Akzente setzen konnte. Nachdem die Borussen ihre Anfangsüberlegenheit nicht in Tore hatten ummünzen können - Robert Lewandowski scheiterte bereits in der 13. Minute wenige Meter vorm Tor - wäre der Hannover-Plan bereits im ersten Spielabschnitt schon aufgegangen.

Nach einem Bilderbuch-Konter vereitelte Weidenfeller aber die Führung der Gastgeber durch Ya Konan (26.), den Slomka anstelle des angeschlagenen Mohammed Abdellaoue aufs Feld geschickt hatte. Beim Nachschuss von Moritz Stoppelkamp warf sich Subotic in den Ball.

Die Hannoveraner hatten gemerkt, dass die Dortmunder verwundbar sind. Doch nachdem Weidenfeller einen Schlenzer von Stoppelkamp pariert hatte, sorgte Kagawa in der zweiten Hälfte für die Führung. Nach Vorlage von Lewandowski ließ er Hannovers Abwehrspieler Emanuel Pogatetz gekonnt aussteigen und überwand auch noch den herausstürmenden Zieler.