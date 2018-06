Frankfurt/Main (SID) - Die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft wird in diesem Jahr zusätzlich zur EM-Qualifikation noch ein weiteres hochkarätiges Länderspiel bestreiten. Am 26. Oktober (18.00 Uhr/ARD) testen die entthronten Weltmeisterinnen am Millerntor in Hamburg gegen den WM-Halbfinalisten Schweden. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag mit.

Bundestrainerin Silvia Neid blickt dem Kräftemessen auf St. Pauli erwartungsfroh entgegen: "Wir freuen uns, dass wir in diesem traditionsreichen Stadion gegen eine erstklassige Mannschaft die besondere Atmosphäre erleben dürfen, die die Heimspiele des FC St. Pauli so einmalig macht." Außerdem wurde Wiesbaden als Austragungsort für das EM-Qualifikationsspiel am 19. November gegen Kasachstan festgelegt.