Istanbul (dpa) - Der deutsche Gruppengegner Türkei hat in der EM-Qualifikation nur mit viel Mühe ein peinliches Remis gegen Schlusslicht Kasachstan vermieden. In der siebten Minute der Nachspielzeit erzielte Arda Turan den 2:1-Siegtreffer.

Burak Yilmaz (31.) hatte die Gastgeber in Istanbul in Führung gebracht, Ulan Konisbajew den Ausgleich erzielt (55.). In der turbulenten Schlussphase sah Selcuk Inan die Rote Karte (90.+2), fünf Minuten später gelang seinem Teamkollegen Turan das 2:1. In der Gruppe A schob sich die türkische Fußball-Nationalmannschaft (13 Punkte) an Belgien (12) vorbei auf den zweiten Platz.