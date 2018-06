Danzig (SID) - Die deutschen Fußball-Nationalspieler mussten bei der Heimreise vom Länderspiel in Polen einige Geduld aufbringen. Der Lufthansa-Sonderflug 343 startete am Mittwochmorgen wegen des stürmischen Wetters am Zielort Frankfurt/Main erst mit rund einer Stunde Verspätung. Bundestrainer Joachim Löw und sein Team saßen bereits im Flieger, als die Nachricht vom verzögerten Abflug eintraf. Ursprünglich sollte das DFB-Team, das am Dienstagabend in Danzig gegen Polen 2:2 gespielt hatte, um 9.25 Uhr starten und um 11.00 Uhr in Frankfurt landen.