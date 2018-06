Gelsenkirchen (dpa) - Mit einem Sieg gegen Österreich will die deutsche Fußball-Nationalmannschaft heute vorzeitig die Qualifikation für die EM 2012 perfekt machen. In der Arena «Auf Schalke» setzt Bundestrainer Joachim Löw auf das offensive 4-1-4-1- System mit Bastian Schweinsteiger, Mesut Özil und Toni Kroos im zentralen Mittelfeld. Das DFB-Team führt seine Qualifikationsgruppe mit sieben Siegen souverän an und könnte mit einem weiteren Erfolg schon für das Turnier im kommenden Sommer in Polen und der Ukraine planen.

