Frankfurt/Main (SID) - Die Deutsche Fußball Liga (DFL) wird trotz der Kritik vieler Klubs an der Veröffentlichung umfangreicher Spieldaten aus der 1. und 2. Bundesliga festhalten. "Spieldaten bilden in der heutigen Zeit eine unverzichtbare Arbeitsgrundlage für die sportliche Leitung in den Klubs und bieten gleichzeitig einen Mehrwert für die Öffentlichkeit", sagte DFL-Geschäftsführer Holger Hieronymus. "Wir appellieren an die Medien, verantwortungsvoll mit den offiziellen Spieldaten umzugehen."

Von den Vereinen hatte es zuletzt Kritik gegeben, da der offizielle Datenlieferant Impire in diesem Jahr neben den klassischen Statistiken wie der Zahl der Eckbälle und Torschüsse auch physische Daten wie die Laufleistung oder die Zahl der Sprints eines Spielers veröffentlicht.

Durch falsche Interpretationen der Daten, die mit einem sogenannten "Tracking-System" erhoben werden, könnten Spieler schnell negativ stigmatisiert werden. So war Kölns Lukas Podolski vom Boulevard nach dem ersten Saisonspiel als "lauffaulster Spieler der Bundesliga" bezeichnet worden. Eine Arbeitsgruppe aus Bundesliga-Managern habe sich nun nach Abwägung aller Fakten aber für eine Beibehaltung der Datenveröffentlichung ausgesprochen.

Voreilige Schlüsse wie im Fall Podolski sollen künftig jedoch vermieden werden. "Um die Verwertung der Spieldaten künftig noch weiter zu optimieren, werden wir den Dialog mit unseren Vertragspartnern, insbesondere den Klubs und den Medien, noch weiter intensivieren", sagte Impire-Vorstand Harald Keilbach: "Wir wissen um die Sensibilität und um die Verantwortung dieser Daten."