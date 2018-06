Hannover (SID) - Der deutsche Fußball-Meister Borussia Dortmund hat den ersten Auswärtssieg seit sieben Monaten leichtfertig aus der Hand gegeben und verliert in der Fußball-Bundesliga weiter an Boden. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp unterlag trotz langer Führung bei Hannover 96 mit 1:2 (0:0) und kassierte damit am sechsten Spieltag bereits die dritte Saisonniederlage. Nach der Führung durch Shinji Kagawa (63.) schlug Hannover mit einem Doppelpack in der Schlussphase durch Karim Haggui (87.) und Didier Ya Konan (89.) zurück. Der eingewechselte Artur Sobiech sah bei seinem Bundesliga-Debüt für 96 in der Nachspielzeit wegen groben Foulspiels die Rote Karte.

Die Gäste starteten vor 49.000 Zuschauern, darunter auch Bundestrainer Joachim Löw, in der ausverkauften Hannoveraner WM-Arena schwungvoll und drängten die Niedersachsen von der ersten Minute an in die Defensive. Die 96-Hintermannschaft stand schwer unter Druck und hatte Glück, dass die Westfalen nicht schon früh zu einem Führungstreffer kamen. In der 13. Minute war Torhüter Ron-Robert Zieler Sekundenbruchteile eher am Ball als der gut postierte Robert Lewandowski, eine ganz ähnliche Szene meisterte der Keeper in der 39. Minute.

Nicht nur in dieser Phase merkte man den Dortmundern das Fehlen der gesperrten Leistungsträger Mario Götze und Sebastian Kehl nicht an. Zieler stand im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit weiterhin im Blickpunkt und konnte sich erneut auszeichnen, als er in der 24. Minute einen Distanzschuss von Ivan Perisic spektakulär parierte.

120 Sekunden später drohte auch dem Dortmunder Tor erstmals Gefahr, aber ein Schuss von Moritz Stoppelkamp wurde abgeblockt. Nicht eingreifen musste BVB-Schlussmann Roman Weidenfeller auch in der 41. Minute, als ein Freistoß von Christan Pander nur knapp sein Ziel verfehlte.

Hannovers Trainer Mirko Slomka hatte auf die erhöhten Anforderungen seines Teams in der Europa League reagiert und Stammkräften wie Steven Cherundolo, Sergio Pinto und Konstantin Rausch eine Pause gegönnt. Das Trio war noch am Donnerstag im Auftaktspiel der Gruppenphase gegen Standard Lüttich (0:0) zum Einsatz gekommen.

Nach dem Seitenwechsel wurden die Gastgeber mutiger und konnten die Begegnung ausgeglichener gestalten. Nach einer guten Stunde allerdings nahmen die Dortmunder das Heft wieder fester in die Hand. Bei einem Konter allerdings hatte der Meister Glück, als Weidenfeller einen von Perisic abgefälschten Schuss von Stoppelkamp über die Latte boxte. Fast im Gegenzug traf dann Kagawa für Dortmund. In der Schlussphase drängte Hannover auf den Ausgleich, doch ein Kopfball von Karim Haggui landete zunächst nur an der Latte (84.). Dann kam der entscheidende Doppelschlag binnen 120 Sekunden.