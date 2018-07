London (SID) - Per Mertesackers neuer Klub FC Arsenal hat seinen Großeinkauf fortgesetzt und kurz vor Ende der internationalen Fußball-Transferperiode nochmals kräftig zugeschlagen. Einen Tag nach der Verpflichtung des deutschen Nationalspielers sicherte sich der englische Erstligist die Dienste von Mikel Arteta. Für den 29 Jahre alten Spanier, der in London einen Vierjahresvertarg erhält, überweisen die "Gunners" laut Medienberichten eine Ablösesumme von rund 11,3 Millionen Euro an den Ligarivalen FC Everton.

Kurz zuvor hatte Arsenal bereits den brasilianischen Nationalspieler André Santos vom türkischen Erstligisten Fenerbahce Istanbul unter Vertrag genommen. Der 28 Jahre alte Linksverteidiger hat 22 Länderspiele für die Seleção absolviert und kostet sieben Millionen Euro Ablöse. Als weitere Verstärkung für das Mittelfeld wurde zudem der 31-jährige Israeli Yossi Benayoun vom Londoner Stadtrivalen FC Chelsea bis zum Saisonende ausgeliehen. Dagegen wurde der dänische Nationalstürmer Nicklas Bendtner bis Ende der laufenden Spielzeit an den FC Sunderland ausgeliehen.

Bereits am Dienstag hatte Arsenals Teammanager Arsene Wenger auf den schwachen Saisonstart seiner Mannschaft reagiert. Drei Tage nach der 2:8-Demütigung beim Meister Manchester United hatte der Franzose Verteidiger Mertesacker für rund zehn Millionen Euro beim Bundesligisten Werder Bremen losgeeist. Zudem wurde der südkoreanische Mittelstürmer Park Chu-Young vom AS Monaco verpflichtet.