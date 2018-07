Mönchengladbach (SID) - Ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Marco Reus vom Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach im Punktspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky und Liga total!) gegen den 1. FC Kaiserslautern. Der Offensivspieler wird nach seiner Schambeinreizung mit Adduktorenproblemen am Freitag beim Training einen Härtetest absolvieren. Danach will Trainer Lucien Favre entscheiden, ob Reus auflaufen wird.

Reus hatte sich die Blessur vor zwei Wochen im Punktspiel bei Schalke 04 (0:1) zugezogen und deshalb zum insgesamt vierten Mal seine Teilnahme an einem Länderspiel der Nationalmannschaft absagen müssen.