Frankfurt/Main (SID) - Die Auslosung der 3. Runde des DFB-Pokals der Fußballfrauen wird am 17. September in der Halbzeitpause des EM-Qualifikationsspiel der Frauen-Nationalmannschaft gegen die Schweiz (15.45 Uhr/ARD) in Augsburg stattfinden. Die 2. Runde wird am Wochenende 9. bis 11. September ausgetragen.