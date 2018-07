Hamburg (dpa) - Mit großem Engagement hat Rodolfo Cardoso am Dienstag das erste HSV-Training geleitet und gleich für frischen Wind beim kriselnden Hamburger Fußball-Bundesligisten gesorgt.

«Ich will Leben in die Mannschaft bringen, das ist die halbe Miete», sagte der Argentinier, der nach Michael Oennings Entlassung als Interimscoach beim Tabellenletzten fungiert. Am Freitag in Stuttgart wird er erstmals auf der HSV-Bank sitzen. «Mein erster Eindruck ist sehr gut. Die Jungs haben sich reingehauen, das ist ein gutes Zeichen für Freitag», ergänzte Cardoso. Derweil intensivierte die Chefetage die Suche nach dem neuen Cheftrainer. Neben Huub Stevens, Horst Hrubesch und Marcel Koller gilt auch Marco van Basten als heißer Kandidat.