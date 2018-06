Bremen (dpa) - Clemens Fritz ist neuer Kapitän beim Fußball-Bundesligisten Werder Bremen. Das teilte der Club auf seiner Internetseite mit. Der bisherige Amtsinhaber Per Mertesacker war gestern zum FC Arsenal in London gewechselt. Der Nationalspieler hatte das Amt erst im Sommer von Torsten Frings übernommen, der nach Auslaufen seines Vertrages nach Toronto gewechselt war. Mertesacker lief in nur vier Pflichtspielen mit der Kapitänsbinde bei Werder auf.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.