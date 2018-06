Mainz (dpa) - Mit deutlicher Mehrheit ist Harald Strutz als Präsident des Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 bestätigt worden. Bei der Mitgliederversammlung im Kurfürstlichen Schloss gab es nur 16 Enthaltungen und 8 Gegenstimmen. Neben Strutz, der bereits seit dem 19. September 1988 an der Spitze des rheinhessischen Clubs steht, wurde die gesamte Vorstandsetage für die kommenden drei Jahre wiedergewählt. Stolz verwies der 60-Jährige in seiner Ansprache auf den in der Saison 2010/11 erwirtschafteten Gewinn von 400 000 Euro.

