München (dpa) - Die SpVgg Greuther Fürth hat ihren Siegeszug in der 2. Fußball-Bundesliga fortgesetzt, Alemannia Aachen konnte auch mit David Odonkor nicht den letzten Platz verlassen.

Während die Franken zu Hause gegen den MSV Duisburg mit 2:1 (0:0) gewannen und den Vorsprung an der Tabellenspitze erst einmal ausbauten, gab es in den beiden anderen Begegnungen keine Tore. Hansa Rostock und Eintracht Braunschweig trennten sich ebenso 0:0 wie der SC Paderborn und die Alemannia, bei der Ex-Nationalspieler Odonkor sein Comeback im deutschen Ligaspielbetrieb nach fünf Jahren feierte.

Vor den Augen von Bayern Münchens Sportdirektor Christian Nerlinger in Fürth bestimmten die Platzherren das Geschehen. Doch trotz der Überlegenheit brauchten die Franken 58 Minuten, ehe Stefan Fürstner den souveränen MSV-Keeper Florian Fromlowitz und dessen stabile Hintermannschaft überwinden konnten. Nach einem Pfostenschuss von Olivier Occean war Fürstner aus 16 Metern zur Stelle. Nach dem 2:0 durch Christopher Nöthe (64. Minute) sah es nach einer klaren Sache aus, aber nach dem 1:2 durch Jürgen Gjasula wurde es noch einmal spannend vor 9030 Zuschauern.

In Paderborn musste Neuzugang Odonkor erst einmal auf der Bank Platz nehmen - und sah zunächst eine überlegene Gastgeber-Mannschaft, die sich ein Chancenplus erarbeitete. Über ein Jahr war der frühere Nationalspieler wegen Verletzungsproblemen nicht zum Einsatz gekommen, dann durfte er in der 69. Minute ran. Auch wenn sich die Aachener vor 7236 Zuschauern noch so mühten, es reichte nur zum dritten 0:0 nacheinander. Auf den ersten Saisonsieg wartet das Team aus der Kaiserstadt weiter.

In einer intensiven Partie in Rostock gab es ebenfalls keine Tore. Auch im sieben Anlauf blieb der erste Saisonsieg der Hansa versagt. Vor 13 800 enttäuschten Zuschauern präsentierten sich die ersatzgeschwächten Mecklenburger zu Hause in einer an Höhepunkten armen Partie im Abschluss erneut zu harmlos. Die Eintracht ist mit vier Punkten Rückstand indes vorerst Tabellenzweiter hinter Fürth.

Keinen Sieg für Rostock - und keinen Bart mehr für Hansa-Verteidiger Matthias Holst. Der 29-Jährige gab nach sechszehnmonatiger Verletzungspause gegen Eintracht Braunschweig sein Comeback. Zuvor hatte er sich den seit der Verletzungspause wachsenden und an manchen Stellen über zehn Zentimeter langen Bart abrasieren lassen.