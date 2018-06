Fürth (SID) - Zweitliga-Spitzenreiter SpVgg Greuther Fürth muss voraussichtlich sechs Monate auf Sebastian Tyrala verzichten. Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler unterzog sich bereits am Montagnachmittag einer Operation am lädierten linken Knie und ließ sich den Knorpel glätten. Tyrala hatte in vier der ersten sechs Saisonspiele auf dem Platz gestanden, war dabei aber dreimal erst in der Schlussphase eingewechselt worden.