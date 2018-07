London (SID) - Am Rande des EM-Qualifikationsspiels zwischen England und Wales (1:0) ist ein walisischer Fußball-Fan unter ungeklärten Umständen gestorben. Die Polizei vermutet einen Mordfall. Später bestätigten die Behörden, dass es sich bei dem Opfer um einen 44 Jahre alten Mann aus Cardiff handelt. Laut eines Polizeiberichts hatte der Cardiff-City-Anhänger vor dem Wembleystadion am Dienstagabend bei einem Angriff schwere Kopfverletzungen und anschließend einen Herzinfarkt erlitten. Er wurde in ein Nord-Londoner Krankenhaus eingeliefert, wo er wenig später verstarb. "Er wurde um 20.50 Uhr Ortszeit (21.50 MESZ, d. Red.) für tot erklärt", teilte die Polizei mit.

Sechs Personen, vermutlich ebenfalls Waliser, wurden unmittelbar vor dem Stadion in diesem Zusammenhang festgenommen. Die Mordkommission ermittelt.