Hannover (dpa) - Hannover 96 ist mit einem mageren 0:0 gegen Standard Lüttich in die Gruppenspiele der Europa League gestartet. Der defensivstarke belgische Pokalsieger ließ nur wenige Chancen der zumeist ideenlos angreifenden Niedersachsen zu. Statt begeisternden Fußball bot Hannover über weite Strecken nur biederes Handwerk. Durch das Heim-Remis ist 96 schon nach einem Spieltag in der Gruppe B unter Zugzwang. Am 29. September müssen die Hannoveraner beim ukrainischen Vertreter Worskla Poltawa mehr zeigen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.