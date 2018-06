Berlin (SID) - Verwirrung um Adrian Ramos beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC Berlin: Der kolumbianische Nationalstürmer fällt für das Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky und Liga total!) gegen Mit-Aufsteiger FC Augsburg aus. Während die Bild-Zeitung unter Berufung auf Berater Helmuth Wennin von einer operativ entfernten Zyste am Hinterteil berichtete, gab der Klub eine Erkältung als Grund für den am Freitagabend bestätigten Ausfall an.

"Adrian Ramos hat sich bei uns wegen einer Erkältung abgemeldet. Diese ist auch von unserem Mannschaftsarzt diagnostiziert worden", sagte Hertha-Pressesprecher Peter Bohmbach dem SID.