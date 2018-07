Hamburg (dpa) - Nur einen Tag nach den Treueschwüren hat der abstiegsbedrohte Hamburger SV die Nerven verloren und seinen Chefcoach Michael Oenning vor die Tür gesetzt.

«In den letzten zwei Tagen nach der 0:1-Niederlage gegen Mönchengladbach und nach vielen intensiven Gesprächen sind wir zu der Überzeugung gekommen, dass wir diese Entscheidung treffen mussten», sagte Sportdirektor Frank Arnesen am Montagnachmittag zu dem vom Zeitpunkt her überraschenden Beschluss. Denn Arnesen selbst hatte noch am Sonntag gebetsmühlenartig wiederholt, Oenning werde am Donnerstag bei der Anreise zum Punktspiel beim VfB Stuttgart neben ihm im Flieger sitzen.

Der Tabellenletzte sucht bereits intensiv nach einem Nachfolger. Vorerst wird Rodolfo Cardoso, Coach des Regionalliga-Teams des HSV, als Interimstrainer die angeschlagenen Profis betreuen. «Rodolfo hat jetzt unsere volle Unterstützung», sagte Arnesen weiter. Da der Argentinier aber keine A-Lizenz besitzt, kann er nur vorübergehend in die Bresche springen. Als heiße Kandidaten gehandelt werden Huub Stevens, der im Jahr 2007 schon einmal als HSV-Retter eingesprungen war, sowie der frühere HSV-Torjäger Horst Hrubesch und der Schweizer Marcel Koller.

Während HSV-Idol Uwe Seeler («Die Mechanismen im Bundesliga-Fußball sind automatisch, wenn man nicht absteigen will») mit der Trennung gerechnet hatte, kam diese für Willi Schulz unerwartet und total verfrüht. «Ich bin überrascht, dass man den Trainer schon jetzt geopfert hat», kritisierte der einstige Abwehrchef die Club-Verantwortlichen scharf. «Grundsätzlich ist es für unseren honorigen Verein kein gutes Aushängeschild, wenn immer die Trainer alles ausbaden müssen. Das muss man auch so deutlich sagen.»

Oenning, der erst am 13. März die Nachfolge von Armin Veh angetreten hatte, zeigte Verständnis für den Beschluss des Vereins, nun doch schneller als erwartet zu handeln. «Es ist für mich nachvollziehbar, dass der Verein in der jetzigen Situation einen anderen Weg geht», betonte der 45-Jährige nach mehreren Gesprächen mit dem Vorstand in den vergangenen zwei Tagen.

Die Führungsriege setzte in neuer Zusammensetzung die Serie der vorzeitigen Trainerwechsel beim Bundesliga-Dino fort. Unter dem im März entlassenen Clubchef Bernd Hoffmann waren binnen acht Jahren neun Fußball-Lehrer verbraucht worden. Die neue Clubspitze um Carl-Edgar Jarchow war angetreten, um Kontinuität auf der Trainerbank zu garantieren. Dass es nun anders kam, ist vor allem Oennings Misserfolgsserie geschuldet. In 14 Punktspielen als Chefcoach konnte er lediglich einen Sieg feiern. Mit nur einem Punkt aus sechs Begegnungen dieser Saison ist der HSV Tabellenschlusslicht.