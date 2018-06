Hamburg (SID) - Trainer Michael Oenning vom Fußball-Bundesligisten Hamburger SV hat seine Abwehr vor der Partie gegen Borussia Mönchengladbach (Samstag, 15.30 Uhr/Sky und Liga total!) in die Pflicht genommen. "Wir müssen unbedingt die Null halten", sagte Oenning, der mit dem HSV in dieser Saison noch auf einen Sieg wartet. "Ein Tor schießen - das kriegen wir schon hin."

Gegen Gladbach muss der Tabellenletzte definitiv auf Paolo Guerrero verzichten, nachdem sich der Stürmer beim 0:2 gegen Werder Bremen erneut an der Kapsel im operierten linken Knie verletzt hatte. Dagegen steht Hoffnungsträger Heung-Min Son nach seinem Außenbandanriss wieder im Kader. Ob der 19-Jährige von Beginn an auflaufen wird, will Oenning erst kurz vor dem Spiel entscheiden.