Gelsenkirchen (SID) - Manuel Neuer hat den Spießrutenlauf bei seiner alten Liebe Schalke 04 souverän gemeistert und ist mit Bayern München an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga zurückgekehrt. Trotz übler Anfeindungen durch die Fans des Pokalsiegers hielt der fast beschäftigungslose "Fußballer des Jahres" auch beim hochverdienten 2:0 (1:0)-Sieg der Bayern in der Arena der Königsblauen souverän seinen Kasten sauber und ist mittlerweile seit 748 Minuten ohne Gegentor.

Die Treffer der Gäste erzielten Angreifer Nils Petersen (21.), der den verletzten Torjäger Mario Gomez erfolgreich vertrat, und Nationalspieler Thomas Müller (75.). Während die Bayern mit dem achten Pflichtspiel-Sieg in Folge (22:0 Tore) Werder Bremen wieder von Platz eins verdrängten, fielen die Schalker durch die zweite Niederlage in der Liga nacheinander auf den neunten Rang zurück.

Die Bayern und vor allem auch Neuer spielten trotz aller Anfeindungen von Beginn an abgeklärt und sicher. Der Nationaltorwart, der erstmals seit seinem Wechsel zu den Bayern gegen den Klub aus seiner Geburtsstadt antrat, strahlte wie gewohnt Ruhe aus, obwohl er schon in der ersten Halbzeit die Schalker Nordkurve, die bitter gekränkten Fans ("Judas raus!") und ein geschmackloses Plakat im Rücken hatte: "Wir trauern um M. Neuer - gestorben zwischen 2005 und 2011 - wiederauferstanden als charakterlose Marionette."

Nach einer Anfangsphase ohne Torchancen hatte Holger Badstuber (16.) vor 61.673 Zuschauern in der ausverkauften Arena die erste Möglichkeit. Der Innenverteidiger der Münchner zirkelte von der rechten Seite einen Freistoß herein, der nur um Zentimeter das Tor von Neuers Nachfolger Ralf Fährmann verfehlte.

Nach dem 0:1 durch Petersen, der nach einem Konter über den starken Franck Ribery Fährmann im Nachschuss überwand, blieb Schalke leicht feldüberlegen und setzte in der 29. Minute einen ersten Akzent. Ein Schuss von Klaas-Jan Huntelaar ging knapp am Tor vorbei. Vier Minuten später wäre Neuer gegen Huntelaar machtlos gewesen, doch der Volleyschuss des Niederländers aus zwölf Metern verfehlte das Bayern-Gehäuse nur um wenige Zentimeter.

Gomez, Schütze von sieben der letzten elf Bayern-Tore, hatte sich beim 2:0-Sieg beim FC Villarreal in der Champions League eine Leistenverletzung zugezogen. Neben Petersen rückte auch der Ex-Schalker Rafinha - für Daniel van Buyten (Achillessehnenbeschwerden) - in die Münchner Startelf. Luiz Gustavo spielte für Anatoli Timoschtschuk neben dem starken Bastian Schweinsteiger im defensiven Mittelfeld. In der 43. Minute wurde dieser Wechsel wegen einer Verletzung des Brasilianers umgekehrt vollzogen.

Schalkes Trainer Ralf Rangnick brachte erstmals in dieser Saison Peer Kluge von Beginn an auf der "Sechs". Im Vergleich zum 0:0 in der Europa League bei Steaua Bukarest rückte Lewis Holtby auf die rechte Offensivseite.