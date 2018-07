Carson (dpa) - Jürgen Klinsmann hat in seinem zweiten Spiel als Fußball-Nationalcoach der USA eine Niederlage hinnehmen müssen. Die vom früheren Bundestrainer betreuten Amerikaner verloren in Carson ein Testspiel gegen Costa Rica mit 0:1 (0:0).

Ein Tor von Rodney Wallace in der 65. Minute besiegelte die erste Niederlage des US-Teams unter Klinsmann, der im Juli die Nachfolge von Bob Bradley angetreten hatte. In der Auftaktpartie unter der Regie des Deutschen hatte es am 10. August ein 1:1 gegen Mexiko gegeben. Am Dienstag bestreiten die Amerikaner einen weiteren Test in Brüssel gegen Belgien.