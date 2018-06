Koblenz (SID) - Transfercoup in der Fußball-Regionalliga West: Die TuS Koblenz hat am Dienstag die Verpflichtung des früheren brasilianischen Nationalspielers Mineiro bekannt gegeben. Der 36 Jahre alte Mittelfeldspieler, der für Hertha BSC Berlin und Schalke 04 insgesamt 43 Bundesligaspiele bestritten hat, war zuletzt vereinslos und erhält beim einstigen Zweitligisten einen Vertrag bis zum Saisonende. Für die brasilianische Nationalmannschaft stand Mineiro 24-mal auf dem Feld und gehörte unter anderem zum Kader bei der WM 2006 in Deutschland. 2007 gewann er mit der Seleção die Copa America.