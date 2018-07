Rom (dpa) - Miroslav Klose hält Lazio Rom mit seinen Toren auf Kurs. Der deutsche Nationalstürmer schoss die Römer mit seinem zweiten Saisontreffer in der italienischen Fußball-Liga zum 2:1-Erfolg in Cesena und damit zum ersten Saisonsieg.

«Lazio kommt dank Klose wieder in Fahrt», titelte der «Corriere dello Sport». Für das römische Sport-Blatt ist der Ex-Bayer der neue «Bomber der Serie A» und eine «Naturgewalt».

In Cesena schlug Klose in der 54. Minute zu. Zuvor hatte Adrian Mutu die Gastgeber in der 14. Minute in Führung gebracht und Anderson Hernanes für die Römer in der 48. Minute ausgeglichen. «Klose war der Matchwinner und der beste Römer auf dem Platz. Sein drittes Tor in Italien war drei Punkte wert», lobte die «La Gazzetta dello Sport». Vor der Partie in Cesena hatte sich der 33-Jährige bereits beim 2:2 gegen Meister Milan zum Liga-Auftakt mit dem ersten Tor der neuen Saison ins Rampenlicht geschossen und einmal im italienischen Pokal getroffen.

Kloses Treffer in Cesena war auch ein Tor für seinen angeschlagenen Trainer Edy Reja. Der Coach wird seit Wochen von radikalen Lazio-Fans attackiert. Nach der 1:2-Heimniederlage gegen Genua wollte Reja Anfang der Woche schon hinwerfen. Dass er sich zum Bleiben überreden ließ, war nicht zuletzt auch Kloses Verdienst, berichtete die «Gazzetta».

Mit seinem Siegtor in Cesena stärkte Klose seinem Coach nochmals den Rücken. Reja hält seinen ablösefrei aus München gekommenen Top-Stürmer für einen «grandiosen Fußballer» und sein Angriffsduo mit Klose und dem Franzosen Djibril Cissé für eines der stärksten der Liga: «Wenn man denen den Ball gibt, passiert immer was», sagte Reja in Cesena.

Seine Freude über «das schöne Spiel» wurde jedoch wieder durch Ablehnung der Lazio-Fans getrübt, die auch in Cesena «Reja raus»-Sprechchöre anstimmten. «Die Fans haben das Recht, mich zu kritisieren», meinte Reja. Verletzender für ihn sei die aus seiner Sicht überzogene und kampagnenartige Kritik römischer Zeitungen an ihm. Das Team rund um Klose und Club-Chef Claudio Lotito konnten Reja den Rücktritt noch ausreden. Bleiben die Fans ihm jedoch derart feindlich gesinnt, rückt sein Abschied dennoch immer näher.

Dann steht auch Lazio gleich am Anfang der Saison ein Trainerwechsel bevor, wie ihn Inter Mailand durchzog. Inter entließ am Mittwoch Trainer Gian Piero Gasperini und verpflichtete Claudio Ranieri. Der Römer unterschrieb einen Zweijahresvertrag mit einem Netto-Jahresgehalt von 1,5 Millionen Euro. Ranieri kündigte an, Inter wieder zu alter Stärke zurückzuführen. Unter Gasperini war Inter in fünf Spielen sieglos geblieben und nach der 1:3-Blamage beim Aufsteiger Novara in der Serie A auf einen Abstiegsplatz zurückgefallen.