Danzig (dpa) - So gelassen hat man Joachim Löw nach manchem Sieg nicht erlebt. Das 2:2 beim Testlauf in Polen kam dem Bundestrainer gerade recht. Für die EM-Mission nutzt ihm der kleine Dämpfer vielleicht mehr als ein weiterer Gala-Auftritt. Die jungen Titeljäger sollen daraus lernen.

Die Rückreise vom EM-Ortstermin in Polen wurde zur Geduldsprobe. Mehr als eine Stunde saßen Joachim Löw und Co. im startbereiten Flieger fest. Stürmisches Wetter am Zielort Frankfurt verzögerte den Abflug der deutschen Nationalmannschaft aus Danzig. Der turbulente Fußball-Abend an der Ostsee war da noch längst nicht abgehakt. Die Stippvisite ins Gastgeberland war für den Bundestrainer eine EM-Bildungsreise mit hohem Lerneffekt - und für das zu Testzwecken radikal umgebaute Team war das in der Schlusssekunde gerade noch gerettete 2:2 (0:0) wohl wichtiger als ein weiterer Glanz-und-Gloria-Sieg.

«Zunächst einmal bin ich absolut dankbar für solche Spiele wie heute», lautete Löws überraschendes Fazit. Neun Monate vor dem EM-Anpfiff sind für den 51-Jährigen sportliche Widerstände für seine Fußball-Rasselbande hoch willkommen. «Das ist für unsere junge Mannschaft gut. Dann werden wir auch darauf vorbereitet sein, wenn es bei einem Turnier mal welche gibt», betonte Löw.

«Es war gut, manche Dinge in einem solchen Testspiel positiv zu bewerten, aber auch zu sehen, dass Schwierigkeiten da waren. Von daher war es ein guter Test für uns. Er wird uns in unseren Erkenntnissen weiterbringen», hofft der Bundestrainer.

In den kommenden Wochen wird Löw seine Datenbanken mit vielen Details füttern können - und einige davon sind für die Titeljäger wenig schmeichelhaft. Die auf fast allen Positionen umgebaute DFB-Auswahl konnte ohne geschonte Fixgrößen wie Mesut Özil, Bastian Schweinsteiger oder Manuel Neuer das hohe Österreich-Niveau nicht halten. «Die Mannschaft muss immer mit hundert Prozent Konzentration, Laufbereitschaft und Leidenschaft spielen. Nach einer Qualifikation fällt aber die Anspannung ab, das ist menschlich», erklärte Kapitän Philipp Lahm.

Löws Augenmerk muss sich in den im Oktober anstehenden Partien in der Türkei und gegen Belgien und besonders bei der Reifeprüfung zum Jahresabschluss gegen Titelkonkurrent Niederlande (15. November) vor allem auf die Defensivarbeit richten. Auch im dritten Saisonspiel kassierte Deutschland zwei Gegentore. Doch der Defensive allein den Makel anzuhängen, fiel Löw nicht ein. «Ich habe keine Bedenken. Es hat immer funktioniert in vielen Spielen«, sagte Löw.

Allerdings: Christian Träsch war als rechter Verteidiger total überfordert. Per Mertesacker hatte bei seiner Rückkehr nach gut fünf Monaten noch nicht die gewohnte Stabilität und Jérôme Boateng war auch nicht immer souverän. «Keiner hat einen sicheren Platz», beschrieb Mertesacker den Kampf um die EM-Plätze. «Wir nutzen jede Gelegenheit, um Extremsituationen zu testen», sagte der Neu-Londoner.