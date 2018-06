Danzig (dpa) - Die erste Länderspiel-Niederlage gegen Polen wurde in letzter gerade noch Sekunde verhindert - für Joachim Löw war das blanke Resultat beim Testländerspiel aber sekundär. Er sei dankbar, dass die Mannschaft gegen Polen auf Schwierigkeiten stoße, sagte der Bundestrainer nach dem 2:2. Beim Härtetest für die zu Testzwecken auf vielen Positionen umformierte deutsche Fußball-Nationalmannschaft in der neuen EM-Arena von Danzig hatte Löw für den Ernstfall in neun Monaten «wichtige Erkenntnisse» sammeln können. Löw erfreute der Wille des Teams, einen zweimaligen Rückstand aufzuholen.

