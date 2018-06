Bogotá (SID) - Leonel Álvarez ist neuer Trainer der kolumbianischen Fußball-Nationalmannschaft. Der 101-malige Nationalspieler wird Nachfolger von Hernan Dario Gomez, der Ende August wegen seiner Restaurant-Affäre zurückgetreten war. Für Álvarez wird es bereits in wenigen Wochen ernst: Am 11. Oktober steht in Bolivien das erste WM-Qualifikationsspiel auf dem Programm.

Bereits im Juli hatte der 45-Jährige bei der Copa America als Assistenzcoach der Südamerikaner auf der Bank gesessen. Der ehemalige Mittelfeldspieler nahm als Aktiver an den Weltmeisterschaften 1990 und 1994 teil, 1990 stand er unter anderem beim 1:1 gegen den späteren Weltmeister Deutschland auf dem Platz.

Vorgänger Gomez hatte seine Demission erklärt, nachdem bekannt geworden war, dass er eine Frau in einem Restaurant in Bogotá öffentlich geschlagen hatte. Gomez hatte sich zwar anschließend öffentlich entschuldigt, doch Frauenrechtlerinnen und Sponsoren forderten seinen Rücktritt. Inzwischen hat sich Gomez in psychologische Behandlung begeben.