Frankfurt/Main (dpa) - Lothar Matthäus ist nach nur einem Jahr als Bulgariens Fußball-Nationaltrainer entlassen worden, teilte Verbandschef Borislaw Michailow in Sofia mit.

Die Trennung sei einvernehmlich erfolgt, sagte er. Unter dem deutschen Rekord-Nationalspieler hatten die Bulgaren die Qualifikation für die EM 2012 klar verpasst. Nachfolger des 50-Jährigen ist der Bulgare Michail Madanski.

Matthäus hatte schon am Wochenende in der «Bild»-Zeitung gemutmaßt: «Ich muss nach den letzten beiden Niederlagen damit rechnen, dass im November Schluss ist.» Die Bulgaren hatten zuletzt ein 0:3 gegen England und ein 1:3 gegen die Schweiz kassiert.

Der bisherige Vertrag von Matthäus läuft am Ende der EM-Qualifikation aus. Der Weltmeister von 1990 betonte aber mehrfach, er habe sich mit dem Verband per Handschlag eigentlich auf eine Verlängerung des Kontrakts bis 2013 geeinigt. Zuletzt hatte es allerdings immer wieder Kritik an Matthäus gegeben. Sogar Bulgariens Ministerpräsident Bojko Borissow äußerte sich jüngst abfällig über den Ex-Profi.